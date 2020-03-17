Все московские школы закроют с 21 марта из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Столичные общеобразовательные и спортивные учреждения закроют с 21 марта по 12 апреля из-за коронавируса. Подобные меры предприняты для недопущения распространения нового китайского вируса.

Очные занятия в школах будут отменены, но школьники смогут обучаться дистанционно. Родителям настоятельно посоветовали оставлять детей дома и следить за тем, чтобы ребенок не покидал его. Режим свободного посещения введен в столице уже с 17 марта.

Дистанционные программы обучения будут реализовываться с помощью сервисов Московского образовательного канала, сервиса самоподготовки «Мои достижения» и других ресурсов. Дети смогут спокойно осваивать новый учебный материал, выполнять контрольные работы и проходить тесты, а также готовиться к ЕГЭ, передает РИАМО.

Отмечается, что предпринятые меры нельзя считать дополнительными каникулами, это добровольная самоизоляция на дому.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете всех массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. На открытом воздухе запрещены мероприятия с любым количеством участников. Ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрированы 93 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.