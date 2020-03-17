СК начал проверку после гибели москвички, у тела которой сидела годовалая дочь

Москва, 17 марта. Столичные следователи проводят проверку по факту смерти женщины, рядом с телом которой провела несколько дней ее годовалая дочь. Труп женщины обнаружила ее сестра в одной из московских квартир.

По данным правоохранителей, в одном помещении с трупом и маленьким ребенком находился сожитель погибшей. Мужчина был пьян и не понимал, что произошло. Отмечается, что 27-летняя женщина недавно перенесла операцию на сердце.

Стражи правопорядка назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы установить точную причину смерти женщины. Ребенка потерпевшей передали родственникам, передает телеканал «360».

Ранее ФАН сообщал, что в квартире на улице Партизанской было обнаружено тело скончавшейся женщины без видимых следов повреждений. Москвичка два дня не выходила на связь. После того, как дверь в квартиру никто не открыл, решено было ее взломать.