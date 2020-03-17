СК РФ завел дело после инцидента с сухим льдом на детском празднике в Москве

Москва, 17 марта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как четырехлетний ребенок получил ожоги сухим льдом в Москве. Инцидент произошел во время празднования дня рождения. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Ранее столичные следователи инициировали проверку по факту случившегося. В СМИ была опубликована информация о том, что аниматор во время детского праздника показывал химические фокусы с использованием сухого льда. В ходе представления ребенок получил ожоги и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города.

В данный момент правоохранители устанавливают подробные обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование продолжается.