Водители автобусов перестали продавать проездные билеты в Подмосковье

Москва, 17 марта. Водителям общественного транспорта запретили продавать проездные билеты с рук в Подмосковье. Пассажиры могут оплатить транспортные услуги «Стрелкой» или банковской картой.

Водители подмосковных автобусов и троллейбусов перестали продавать билеты пассажирам с 17 марта. Соответствующее решение было принято властями региона по наставлению ВОЗ и Роспотребнадзора. Оплачивать проезд в общественном транспорте можно картой «Стрелка», банковской картой или гаджетами с функцией бесконтактных платежей.

Отмечается, что такой способ оплаты выгоднее. При использовании банковской карты действует скидка 30% от стоимости билета, а если расплачиваться «Стрелкой», то каждая десятая поездка принесет увеличение скидки на 7%, передает телеканал «360».

Кроме того, в Минтрансе РФ напомнили пассажирам, что для профилактики заболеваний следует носить медицинскую маску и тщательно мыть руки. Водителей также обеспечили всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции. Автобусы и электрички проходят процедуру обеззараживания два раза в день.