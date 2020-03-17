Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление и высокую облачность

Москва, 17 марта. Высокая облачность и небольшие осадки ожидаются 17 марта в Москве. Воздух в столице прогреется до плюс 5 градусов. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, столбики термометров будут фиксировать температуру воздуха до плюс 5 градусов в столице, по области максимальное значение температуры достигнет отметки в плюс 7 градусов тепла.

Отмечается, что уровень атмосферного давления будет подниматься и составит 754 миллиметра ртутного столба. Скорость воздушных масс будет достигать 10 метров в секунду, передает РИАМО.

По данным метеорологов, температурные значения в столичном регионе превысят норму примерно на 4 градуса.

Ранее сообщалось, что вторая часть марта в Москве будет гораздо холоднее первой. После аномально теплой погоды в начале месяца россиян ждет привычное для наших широт похолодание, передает «Ридус».