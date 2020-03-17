Массовые мероприятия в Подмосковье запретили из-за пандемии коронавируса

Красногорск, 17 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в Подмосковье на время запрещается проведение массовых мероприятий. Причиной тому стало распространение в стране и мире коронавирусной инфекции.

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», – говорится в документе.

Кроме того, начиная с 17 марта организаторы досуговых мероприятий в зданиях, с численностью участников менее 50 человек одновременно, будут должны уведомлять о проведении события региональный Роспотребнадзор.

Напомним, ранее власти Москвы посоветовали местным религиозным объединениям отказаться от проведения мероприятий в связи с риском распространения коронавируса. Тем временем столичные театры отменяют показы спектаклей с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии. Зрителям вернут деньги за купленные билеты. Отмечается, что некоторые постановки можно будет увидеть в онлайн-формате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. На открытом воздухе запрещены мероприятия вне зависимости от количества человек. Ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.