Годовалую девочку нашли у трупа матери в Москве

Москва, 17 марта. В Москве в одной из квартир на улице Партизанской было найдено тело погибшей женщины. Рядом с ней без еды находилась ее годовалая дочка, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в квартире на улице Партизанской было обнаружено тело скончавшейся женщины без видимых следов повреждений. Рядом с телом 27-летней жительницы Москвы была годовалая девочка.

Причина смерти женщины пока не установлена.

По данным московских СМИ, тревогу забили родственники погибшей. Москвичка два дня не выходила на связь. После того, как дверь в квартиру никто не открыл, решено было ее взломать.

Сейчас ребенком занимаются врачи. Девочка, по сообщению СМИ, не ела два дня.