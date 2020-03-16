Московские театры отменили все спектакли до 10 апреля из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Столичные театры отменяют показы спектаклей с 17 марта по 10 апреля из-за коронавируса. Зрителям вернут деньги за купленные билеты.

Отмечается, что некоторые постановки можно будет увидеть в онлайн-формате. По словам директора Московского академического театра сатиры Мамеда Агаева, сложившаяся ситуация взывает огорчение, потому что билеты на спектакли уже проданы.

«Но мы заранее подготовились к этому, деньги за билеты будут полностью возвращены, мы никого не обидим, сделаем все, чтобы зрители были спокойны и вернулись к нам, когда ситуация нормализуется», — сообщил Агаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. На открытом воздухе запрещены мероприятия вне зависимости от количества человек. Ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.