Школьников из Подмосковья отправят на трехнедельные каникулы со следующей недели

Москва, 16 марта. Школьники уйдут на трехнедельные каникулы, а меры по противодействию коронавирусу ужесточат в Подмосковье. Теперь в регионе запрещены мероприятия с более чем 50 участниками. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, на сегодняшний день в Подмосковье зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом. В школах введено дистанционное обучение, но несмотря на это, 80% школьников продолжают ходить в образовательные учреждения. Со следующей недели школьники уйдут на трехнедельные каникулы.

«Что касается вузов, то здесь мы предложим дистанционное обучение. Такую опцию министр образования должна реализовать по нашим шести региональным вузам», — пояснил губернатор.

По словам губернатора, сегодня стоит задача сократить количество контактов с людьми, вернувшимся из других стран, передает телеканал «360».