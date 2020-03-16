В Москве до апреля закрываются общеобразовательные и спортивные школы

Москва, 16 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить работу всех общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования из-за пандемии коронавируса.

Этот режим продлится с 21 марта по 12 апреля. При этом Собянин разрешил по запросам родителей организовывать небольшие дежурные группы численностью не более 12 человек для учащихся с 1 по 4 классы.

«Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — пишет мэр Москвы в своем блоге.

Градоначальник также призвал москвичей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и по возможности не выходить на улицу, а при малейших признаках заболевания вызывать врача на дом. Он напомнил, что пожилые люди наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в Китае. На сегодняшний день очагами инфекции являются Китай, Южная Корея, Иран и Италия. Кроме того, сложная обстановка наблюдается в Германии и Франции.

Всемирная организация здравоохранения уже признала ситуацию пандемией. Многие страны вводят ограничения на авиасообщения и закрывают границы. Целый ряд крупных международных мероприятий был отменен из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Все это нанесло огромный удар по всей мировой экономике.