Рабочего придавило бетонной конструкцией на стройплощадке в Москве

Москва, 16 марта. Рабочего насмерть придавило бетонной конструкцией на одной из строительных площадок Москвы. Трагический инцидент произошел на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

По информации правоохранителей, происшествие случилось во время строительных работ на улице Шоссейной. Часть бетонной конструкции рухнула на двоих строителей, один из них погиб на месте, а второй получил множественные травмы. Правоохранители назначили проверку по факту случившегося, передает РИАМО.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются коллеги и возможные очевидцы», – сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на одной из строительных площадок столицы погиб 46-летний мужчина, попытавшийся повторить трюк из популярного фильма о Джеймсе Бонде, передает «Ридус».