Актера Алексея Аграновича госпитализировали с травмой ноги в Москве

Москва, 16 марта. Российский актер Алексей Агранович госпитализирован с переломом лодыжки в одно из медицинских учреждений Москвы. Он обратился за помощью к врачам после того, как упал на улице.

Нога у Аграновича начала сильно болеть, звезда решил обратиться в больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом лодыжки со смещением. В данный момент актер театра и кино проходит обследование в одной из столичных клиник, передает «Пятый канал».

Алексей Агранович сыграл в десятках отечественных фильмов. Он знаком российскому зрителю благодаря своим ролям в известных кинокартинах «О чем говорят мужчины», «Юморист», «Дедушка моей мечты» и других. Кроме того, Агранович занимается театральной режиссурой. В числе его постановок «Чайка» по пьесе А. Чехова, а также «Каменный гость» по мотивам произведения А. Пушкина.