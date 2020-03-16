СК РФ проверит информацию о получившем ожоги из-за сухого льда ребенке в Москве

Москва, 16 марта. Следователи проверяют информацию о том, что четырехлетний ребенок получил ожоги во время использования сухого льда в Москве. Соответствующие сведения были ранее распространены в средствах массовой информации. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По имеющимся данным, маленький ребенок получил травмы во время празднования дня рождения. Аниматор показывал химическое шоу, в котором использовал сухой лед. В какой-то момент он вылил вещество на голову ребенка. Малыш получил ожоги и был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы.

Сотрудники следственного комитета проверят достоверность этой информации, а также выяснят подробные обстоятельства случившегося. Назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 28 февраля несколько человек получили смертельные химические ожоги во время вечеринки в одном из банных комплексов в Москве. В бассейн высыпали 25 кг сухого льда, который вызвал отек легких у гостей праздника. Трое человек, в том числе и инициатор эксперимента, скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело.