Неизвестные обстреляли машину и ограбили пассажиров в Москве

Москва, 16 марта. Неизвестные обстреляли автомобиль и ограбили его пассажиров в Москве. Инцидент произошел в Можайском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В данный момент правоохранители разыскивают нападавших. Ранее сообщалось, что в Можайском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого неизвестные открыли огонь по автомобилю. Преступники похитили у пассажиров 70 тысяч долларов, передает РИАМО.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 21-летний молодой человек открыл стрельбу по сотруднице магазина, которая заметила, как он украл пачку чебуреков, передает «Ридус».