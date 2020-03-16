«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и регионе из-за сильного ветра

Москва, 16 марта. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и регионе до 21.00 18 марта из-за сильного ветра. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 21.00 16 марта до 21.00 18 марта в Москве и Подмосковье. Угрозу будет нести не только сильный порывистый ветер, но и гололедица. Синоптики предупредили москвичей, что из-за наледи опасные условия сохранятся до 09.00 17 марта.

Также «желтый» уровень объявлен в Костромской, Ивановской, Рязанской и Тверской областях, передает РИАМО.

Ранее метеорологи передавали, что 16 марта в столице будет преобладать облачная погода без существенных осадков. Скорость воздушных масс будет достигать 8 метров в секунду, а температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.