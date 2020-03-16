Синоптики пообещали москвичам теплую, но нестабильную погоду в понедельник

Москва, 16 марта. Погода в Москве и регионе 16 марта будет облачной с кратковременными прояснениями, столбики термометров будут фиксировать до плюс 6 градусов. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, понедельник пройдет без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду.

«Максимальная температура воздуха в Москве — 4-6 градусов тепла, по области — 1-6 градусов тепла», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. Отмечается, что метеоусловия в Москве и Подмосковье будут нестабильными, температура воздуха в столице может опуститься до минус 8 градусов, а в регионе столбики термометров могут упасть до минус 6 градусов, передает РИАМО.

В этот день следует внимательно следить за состоянием своего здоровья тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья температура воздуха поднимется выше 20 градусов, но после сменится существенным похолоданием, передает «Ридус».