Москвич устроил стрельбу на улице из пневматической винтовки, есть пострадавшие

Москва, 15 марта. Мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по промоутерам Люблинского пассажа в Москве из-за шума, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 марта на Краснодарской улице. Двое девушек, 17 и 18 лет, приглашали посетителей зайти в магазин. Молодые промоутеры использовали для своей кампании громкоговоритель.

Живущий в соседнем доме мужчина сначала ругался с промоутерам, а потом расстрелял их из пневматического оружия. Одной девушке пуля попала в ногу. На месте происшествия находятся сотрудники полиции.