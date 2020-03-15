ЦОДД попросил москвичей не ездить в метель на летней резине

Москва, 15 марта. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) попросил водителей быть внимательными за рулем из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в Москве продолжится метель, на дорогах — гололедица. В выходные произошло множество аварий из-за погодных условий.

Водителям рекомендовали не ездить на летней резине. Специалисты ЦОДД просят соблюдать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

Ранее синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется теплая погода. По его словам, небольшого потепления можно ждать в среду.