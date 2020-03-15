Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть деньги за путевки

Москва, 15 марта. Комитет по туризму Подмосковья рассказал жителям региона, как вернуть деньги за путевки в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Если туроператор отказывается переносить тур или возвращать деньги, нужно составить письменное обращение. В документе потребовать расторгнуть договор на основании статьи 14 ФЗ об основах туристической деятельности в РФ.

В случае, когда жизнью и здоровью путешественника угрожает опасность, он имеет право расторгнуть договор. О ситуации также можно рассказать на горячей линии ассоциации «Турпомощь» или описать проблему на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в Китае. Очагом заражения стала провинция Хубэй. По последним данным, жертвами вируса типа COVID-19 стали почти пять тысяч человек, заражены более 156 тысяч человек.

Вакцина от коронавируса пока не разработана. Над ее созданием работают ученые из США, России и Китая, ряда европейских стран.

Ранее сообщалось, что коронавирус повлиял на проведение международных спортивных соревнований и форумов. В общей сложности уже отменили более 400 крупных выставок, форумов, конференций.

17 марта УЕФА проведет конференцию, посвященную организации чемпионата Европы по футболу на фоне пандемии коронавируса. Из-за эпидемии многие страны мира закрыли свои границы.