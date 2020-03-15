Противочумный центр в Москве займется анализом проб на коронавирус

Москва, 15 марта. Рабочие обустраивают парковку на территории ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» в Москве, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Работы ведутся на улице Мусоргского, 4. Строители обустраивают парковку и меняют кондиционеры. По данным источника, здесь будут принимать пробы на коронавирус.

На месте находятся сотрудники МЧС, Центра организации дорожного движения Москвы и представители Центра экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что столичные власти решили построить мобильный комплекс для пациентов с подозрением на коронавирус в Новой Москве.