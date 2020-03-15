Полуголый пьяный пассажир устроил скандал в «Домодедово»

Москва, 15 марта. Полуголый пьяный мужчина устроил перепалку с сотрудниками погранконтроля в аэропорту «Домодедово», сообщили в транспортном управлении МВД РФ по ЦФО.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в зале прилета международных авиалиний. Один из пассажиров вел себя неадекватно.

Мужчина с голым торсом конфликтовал с представителем пограничной службы. На требование полиции прекратить хулиганские действия пассажир ответил отказом, пишет РИА Новости.

Задержанным оказался москвич 1983 года рождения, полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего в Сочи, произошел инцидент. Один из пассажиров встал в проходе и справил нужду на сидящего рядом мужчину.