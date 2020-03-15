Медработник упал с крыши больницы в Коммунарке

Москва, 15 марта. С крыши столичной инфекционной больницы в Коммунарке упал медработник, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Инцидент произошел 15 марта в больнице, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Факт падения медработника с крыши подтвердил источник.

Как пишет Mash, медработник выжил, его передали в руки медиков другой больницы.

Ранее сообщалось, что из больницы в Коммунарке выписали 52 пациента после карантина по коронавирусу. Наличие вируса у них не подтвердилось.