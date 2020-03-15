Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву вернется тепло

Москва, 15 марта. Теплая погода вернется в столичный регион уже 18 марта, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала марта. В ночь на 16 марта столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза. В столице в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков.

Днем температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Начиная со вторника, в московском регионе потеплеет, в ночные часы ожидается температура около 0, пишет РИА Новости.

Во вторник днем в Москве потеплеет до 6 градусов, в среду — до 9 градусов. До конца недели погода будет нестабильной, температура воздуха — положительной.

После короткой и аномально теплой зимы пришла ранняя весна. Март начался с плюсовой температуры, в середине месяца похолодало. Однако позднее снова наступит тепло.