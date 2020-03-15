Более 50 человек выписали из больницы в Москве после карантина по коронавирусу

Москва, 15 марта. Пятьдесят два человека, имевших легкие симптомы ОРВИ, выписали из больницы в Коммунарке, сообщил главный врач комплекса Денис Проценко.

Более 50 человек вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или контактировали с заболевшими коронавирусом. После полноценного обследования, лечения и 14-дневного карантина их отпустили домой.

«В больнице находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Нет ни одного пациента в критическом состоянии», — рассказал Проценко, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Как уточняется, выписка производится после трех отрицательных тестов на коронавирус. Напомним, что 4 марта в Москве заработала горячая линия столичного департамента здравоохранения.

Днем позже мэр города Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности городских служб. 10 марта стало известно о решении построить мобильный комплекс больницы в Новой Москве.

Также были отменены массовые мероприятия, где численность превышает пять тысяч человек. С 16 марта московские школы вводят свободное посещение.

Ранее Сергей Собянин отреагировали на слухи о занижении числа инфицированных коронавирусом. Он отметил, что власти заинтересованы в объективном информировании граждан.