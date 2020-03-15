Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных коронавирусом

Москва, 15 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении числа инфицированных коронавирусом. Глава города подчеркнул, что власти заинтересованы в донесении до горожан достоверной информации.

Собянин рассказал, что москвичам сообщают о случаях заболевания, чтобы выявить тех, кто контактировал с инфицированным человеком. Это помогает локализовать проблему.

«Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили гражданам о том, что происходит», — сказал мэр, его слова передает «Россия-1».

Глава города призвал местных жителей не паниковать. Вся городская инфраструктура работает в штатном режиме. Собянин подчеркнул, что на фоне других городов мира ситуация в Москве намного лучше. Там счет заразившихся идет на тысячи.

Собянин попросил самоизолироваться на 14 дней вернувшихся из других стран. Тех, кто должен быть на карантине, не стоит пускать на работу, отмечает «Ридус».

По данным на 15 марта, в России выявили 59 зараженных коронавирусом, из них 33 заболевших человека находятся в Москве.

Накануне стало известно, что РЖД отменили поезда из Москвы в Париж и Берлин из-за неблагополучной эпидемической обстановки во Франции и Германии. «Аэрофлот» отказался от полетов в некоторые города ФРГ, Испании, Италии и Израиля.