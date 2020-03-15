Один человек погиб в ДТП с участием грузовика на МКАД

Москва, 15 марта. Один человек погиб в результате столкновения легковушки с грузовиком на МКАД, сообщили в ГИБДД России по Москве.

Авария произошла около 07.00 15 марта на 43-м километре МКАД. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик.

В результате ДТП пострадали два человека в иномарке, один из них скончался от полученных ран. Второй был госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.