Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Москва, 15 марта. За минувшие сутки в столичном регионе выпала третья месячной нормы осадков, пишут «Метеовести».

В ночь на 15 марта в Москве прошла сильная метель, дул порывистый ветер. По данным синоптиков, выпало 10 мм осадков, что составляет 30% месячной нормы.

За две недели марта в Москве выпало 45 мм снега, что составляет 130% месячной нормы осадков, пишет РИАМО.

В этом году зима была короткой и теплой, ей на смену пришла ранняя весна. Март начался с плюсовых температур, но к середине месяца в столице похолодало.