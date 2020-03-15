Снаряд времен войны нашли в Подмосковье

Москва, 15 марта. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Богородском городском округе, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем 14 марта в деревне Соколово. На место происшествия прибыли правоохранители, они организовали пост рядом со взрывоопасным объектом.

Вывоз снаряда на полигон и его уничтожение запланировано на 16 марта. Угрозы для жизни местных жителей нет, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что снаряд времен войны нашли на стройке в Москве во время земляных работ.