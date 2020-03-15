Небольшой мороз и снег ожидаются в Москве 15 марта

Москва, 15 марта. Облачная погода с прояснениями установится в Москве, местами пройдет небольшой снег, пишут «Метеоновости».

На погоду в столичном регионе влияет тыловая часть циклона. Днем температура воздуха в Москве составит 4 градуса мороза, в Московской области столбики термометров поднимутся от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На дорогах возможна гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба.

Метеорологи напоминают, что после короткой теплой зимы пришла ранняя весна. Однако с середины марта началось небольшое похолодание, пишет РИАМО.