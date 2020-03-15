Трое московских школьников заразились коронавирусом

Москва, 15 марта. Трое школьников заразились вирусом COVID в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Родственники заразившихся детей получают необходимую медицинскую помощь в Коммунарке, а также в инфекционной больнице.

Новый вид коронавируса впервые был диагностирован в китайском Ухане, и быстро перекинулся в Европу. К настоящему моменту по всему миру зафиксировано более пяти тысяч летальных исходов. В группе риска находятся, прежде всего, пожилые люди.

В России к настоящему моменту сделано 55 тысяч тестов на коронавирус.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что российские власти дают полную и правдивую информацию о болезни. Матвиенко призвала не паниковать и соблюдать необходимые меры предосторожности, передает «Газета.ru».

Также дрессировщик Куклачев заявил, что кошки и собаки не являются носителями коронавируса.