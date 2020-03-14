Жителям Подмосковья объяснили, как перевести детей на дистанционное обучение

Москва, 14 марта. Глава Минобразования Подмосковья Ирина Каклюгина объяснила, что значит свободное посещение для школьников из-за коронавируса.

С 16 марта ученики могут остаться дома, если такое решение примут родители. Но образовательный процесс продолжится дистанционно.

Все задания ребенок будет получать и отправлять через Школьный портал. Заработает платформа онлайн-обучения, что сделает уроки эффективными и безопасными.

Если школьник остается дома по решению родителей, то справка не требуется. В случае, когда ученика отправляют домой с симптомами ОРВИ, нужно обратиться к педиатру, добавила Каклюгина, передает телеканал «360».

По словам министра, каждое утро в школе детям измеряют температуру. С любыми признаками заболеваний направляют к специалисту.

Напомним, что в Москве также ввели меры по защите от коронавируса. В аэропортах у пассажиров проверяют температуру тела, людей с подозрением на вирус отправляют на карантин.

Большинство заразившихся россиян какое-то время находились в Италии. За последние сутки в России выявили еще 14 случаев заражения коронавирусом.