Подавший сигнал тревоги самолет «Аэрофлота» сел в Москве

Москва, 14 марта. Летевший из Будапешта в Москву самолет, на борту которого сработал датчик неисправности системы кондиционирования, приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Инцидент произошел 14 марта, командир SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» сообщил в наземные службы о неисправности. Самолет снизился до высоты около 4,5 тысячи метров и продолжил полет в аэропорт назначения.

Посадка в «Шереметьево» прошла штатно, никто не пострадал. В компании подтвердили, что на самолете сработал датчик неисправности системы кондиционирования, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в столицу. Информация о минировании не подтвердилась.