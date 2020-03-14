Московские больницы закрыли для посещений

Москва, 14 марта. Больницы отменили посещение пациентов, передавать посылки и еду в стационарах запрещено, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Допуск закрыли во взрослые и детские больницы, о состоянии близких можно узнать только по телефону у врача. Плановую диспансеризацию отменили до особого распоряжения главного санитарного врача Москвы.

В столичных школах ввели свободное посещение. Если ребенок находится дома, от него не требуют медицинскую справку. В Москве также работает штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет издание «Вечерняя Москва»

Ранее известный доктор Мясников рассказал, куда пойдут первые вакцины против коронавируса. По его словам, в первую очередь лекарство будут использовать в очагах болезни.