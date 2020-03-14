Золотов наградил в Москве лучших военнослужащих Росгвардии

Москва, 14 марта. Глава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в итоговой коллегии ведомства. В ходе мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников за инициативу и усердие, высокие показатели профессиональной подготовки.

В мероприятиях коллегии, которая проходила с 11 по 13 марта, также приняли участие командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск Росгвардии. Члены коллегии обсудили результаты работы за 2019 год и планы на 2020 год.

Заседание итоговой коллегии завершилось награждением военнослужащих, победителей Спартакиад 2019 года среди сборных команд округов. Руководство ведомства наградило медалью «За проявленную доблесть» III степени начальника управления Росгвардии по Смоленской области Константина Зыкова.

Почетные дипломы и Кубки директора Росгвардии за выступление на Спартакиаде вручили Центральному округу войск нацгвардии, военнослужащие которого заняли первое место. Второе место досталось бойцам Приволжского округа, третье — росгвардейцам Северо-Западного округа.

Центральный округ Росгвардии уже четвертый год подряд становится победителем Спартакиады Росгвардии.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии занял второе место в общем зачете на международных соревнованиях в Дубае.