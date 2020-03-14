Водитель иномарки сбил двух человек на юго-востоке Москвы

Москва, 14 марта. Водитель Audi сбил двух человек на улице Маршала Полубоярова в Москве, сообщили в ГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в ночь на 14 марта на юго-востоке столицы. По предварительным данным, двое мужчин переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент их сбила иномарка.

Пострадавших с различными травмами срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области иномарка врезалась в поезд, погибли два человека. Еще трое несовершеннолетних попали в больницу.