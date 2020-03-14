Четыре человека пострадали в Подмосковье из-за сильного ветра

Москва, 14 марта. Более сотни деревьев повалил сильный ветер в Московской области, пострадали четыре человека, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

За сутки в Подмосковье от шквального ветра пострадали около 40 автомобилей в 16 округах. Повреждены четыре рекламных конструкции в Орехово-Зуево, Красногорске, Реутове, Клину.

Поваленные деревья убирали более 450 человек, в том числе сотрудники МЧС, пишет РИАМО. «Желтый» уровень опасности по-прежнему действует в столичном регионе.

Скорость западного ветра составляет 17 метров в секунду, к вечеру ветер подует с севера, возможно усиление порывов ветра.