Электричка в Подмосковье зажала пьяного мужчину в дверях

Москва, 14 марта. Руку пьяного мужчины зажало дверьми электрички в Подольске, он упал между платформой и поездом, получив серьезные травмы, сообщили в Московской межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, контролер выпроводила из вагона мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель общественного порядка попробовал вернуться в электричку.

Ему зажало кисть руки, после поезд начал движение. Мужчина не удержался и упал между платформой и поездом, он скончался на месте. Правоохранители проводят проверку происшествия, пишет РИАМО.

Ранее аналогичный инцидент произошел в подмосковном Чехове. Электричка зажала в дверях и протащила по перрону женщину. Пассажирка получила травмы, но выжила.