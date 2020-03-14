Воробьев рассказал о мерах по защите жителей Подмосковья от коронавируса

Москва, 14 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился ввести свободное посещение для школьников из-за ситуации с коронавирусом.

Глава региона добавил, что от власти ждут четких действий. В Московской области также ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

«А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить массовые мероприятия — лучше от этого воздержаться», — прокомментировал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Родители примут решение — отправлять ребенка в школу или оставить дома. На предприятиях Подмосковья сотрудникам будут ежедневно мерить температуру и направлять в больницу тех, кто чувствует себя нехорошо.

Воробьев подчеркнул, что данные меры необходимы для борьбы с коронавирусом. Он попросил местных жителей серьезно отнестись к угрозе вируса.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Очагом распространения нового вируса стал китайский город Ухань. По предварительным данным, источником болезни стала змея, которая съела инфицированную летучую мышь.