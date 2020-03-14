Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за метели

Москва, 14 марта. Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за порывистого ветра и метели, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион ждет дождь и мокрый снег. Днем темпетатура воздуха в Москве составит 4-6 градусов тепла, вечером похолодает до 2 градусов мороза.

В ночь возможны заморозки до 6 градусов мороза. В Московской области ночная температура воздуха понизится до 9 градусов тепла.

Ветер подует с запада со скоростью до 17 м/с. В ночь на 15 марта он изменит направление и подует с северной стороны.

Синоптик напоминают, что после аномально теплой и короткой зимы наступила раняя весна. Март начался с положительных температур, однако в середине мясаца на некоторое время похолодает.