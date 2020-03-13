Посетителей эвакуируют из торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Подмосковье

Москва, 13 марта. Посетителей экстренно эвакуируют из здания торгово-развлекательного центра «МЕГА Белая Дача» в Подмосковье. По предварительной информации, экстренные меры проводят по техническим причинам.

Посетителей центра просят незамедлительно покинуть здание центра. Сообщение передают через громкую связь на всей территории ТЦ. Первыми здание покинули дети, родителей предупредили о том, что малыши дожидаются их на улице. Пока не установлено, эвакуируется ли персонал заведения, передает телеканал «360».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что люди покидают территорию небольшими группами. Они собираются у здания, некоторые надеются, что скоро можно будет вернуться внутрь, но охранники просят людей дистанцироваться на 30 метров от здания из соображений безопасности.

Один из сотрудников охраны ТЦ сообщил, что «МЕГА Белая Дача» будет закрыта минимум на три часа.