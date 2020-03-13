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Сотрудники ФСБ задержали членов подделывающей документы ОПГ в Подмосковье

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Сотрудники ФСБ задержали членов подделывающей документы ОПГ в Подмосковье

Москва, 13 марта. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность трех лабораторий по подделке документов для мигрантов в Подмосковье, а также задержала семерых членов преступной группы. Об этом сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

Отмечается, что годовой оборот средств от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.

«Задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории РФ», — сообщили правоохранители.

В трех лабораториях по подделке документов были обнаружены необходимое оборудование, печати, бланки, а также фальшивые миграционные документы с печатями и штампами. Отметки о пересечении границы РФ проставлялись в национальные паспорта мигрантов.

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Источник: ТАСС
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