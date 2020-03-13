Московских полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Москва, 13 марта. Нескольких полицейских уволили из УВД по Северо-Западному административному округу Москвы из-за селфи на фоне трупов в одном из городских моргов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

В управлении службы собственной безопасности сообщили, что руководитель уголовного розыска ОВД «Щукино» майор полиции Вячеслав Горнеев и его сотрудница лейтенант Татьяна Пурышева фотографировались на фоне тел умерших людей.

Была проведена служебная проверка, по результатам которой Горнеев и Пурышева были уволены из-за поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

К дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по СЗАО. Генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.