Московских полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Москва, 13 марта. Нескольких полицейских уволили из УВД по Северо-Западному административному округу Москвы из-за селфи на фоне трупов в одном из городских моргов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.
В управлении службы собственной безопасности сообщили, что руководитель уголовного розыска ОВД «Щукино» майор полиции Вячеслав Горнеев и его сотрудница лейтенант Татьяна Пурышева фотографировались на фоне тел умерших людей.
Была проведена служебная проверка, по результатам которой Горнеев и Пурышева были уволены из-за поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
К дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по СЗАО. Генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.
«Замначальника УВД по СЗАО полковник полиции Алексей Кориненко, начальник ОВД «Щукино» полковник полиции Иван Понятойкин и начальник угрозыска УВД по СЗАО майор полиции Сергей Гладышев будут уволены в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям», — говорится в сообщении.