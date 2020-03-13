Неизвестные осквернили памятник «Катюше» в Подмосковье

Москва, 13 марта. Неизвестные осквернили монумент «Катюша» в Подмосковье. Полиция занимается поисками вандалов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Памятник системе полевой реактивной артиллерии времен Великой Отечественной войны находится в Электростали на аллее Героев. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Полицейские опрашивают свидетелей и ищут улики, которые помогут задержать злоумышленников.

«Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что памятник был открыт в 2015 году.

Ранее ФАН сообщал, что вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата под Севастополем. Врио губернатора Михаил Развожаев пообещал, что к 9 мая могила будет восстановлена.