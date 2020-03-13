Собянин попросил москвичей соблюдать осторожность во время штормового ветра

Москва, 13 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть бдительными и соблюдать максимальную осторожность из-за сильных порывов ветра в городе. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что 13 марта в Москве будет облачная погода, возможны осадки в виде кратковременного дождя. Максимальная температура воздуха в столице 5-7 градусов тепла, а по области 3-8 градусов. Скорость порывистого ветра будет достигать 20 метров в секунду.

Уровень погодной опасности повысили до «оранжевого» в Москве и регионе из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение будет действовать до 21:00.