В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Москва, 13 марта. Уровень погодной опасности повысили до «оранжевого» в Москве и регионе из-за сильного ветра. По заявлению синоптиков, скорость воздушных масс в столице достигает 25 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение о погодной опасности будет действовать до 21:00 пятницы. Штормовое предупреждение было объявлено не только для Москвы и Подмосковья, но и ряда других территорий России.

«С 00:00 до 21:00 13 марта с запада на восток по территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской областях местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичный регион окажется во власти циклона. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7 градусов тепла, а по области 3-8 градусов, передает РИАМО.