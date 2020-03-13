Сильный ветер обрушится на Подмосковье в пятницу

Москва, 13 марта. Жителей и гостей Подмосковья просят быть осторожными из-за ухудшения погоды в пятницу: по области ожидается сильный ветер, передает региональное управление МЧС РФ.

Спасатели предупреждают, что с полуночи и до 21.00 пятницы в Московской области ожидается ухудшение погоды: сильный юго-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду.

Жителям Подмосковья рекомендуют в это время не парковать машины рядом с деревьями или слабо укрепленными конструкциями, на улице обходить шаткие строения, «избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска».