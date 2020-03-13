Гостиница горит на Волоколамском шоссе в Подмосковье

Москва, 13 марта. Огонь охватил здание гостиницы Moscow Country Club на Волоколамском шоссе. Площадь пожара уже составила тысячу квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило около половины первого ночи. Пожар возник в гостинице Moscow Country Club на 31-м километре Волоколамского шоссе в Красногорском районе.

Пожар охватил деревянное здание, огонь перекинулся на крышу смежного с ним строения. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

Вечером в четверг «Газета.ру» сообщала, что в центре Москвы произошел пожар на территории автосервиса. Инцидент произошел на Бауманской улице.