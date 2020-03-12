Крупный автосервис загорелся в центре Москвы

Москва, 12 марта. Пожар вспыхнул в крупном автомобильном сервисе в центре Москвы по адресу улица Бауманская 5, строение 1. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«Улица Бауманская, дом 5, строение 1. Происходит загорание в одноэтажном металлическом строении», ― говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщил, что три человека погибли в результате пожара в двухэтажном доме в Куюргазинский районе Башкирии. Пламя охватило одноподъездный кирпичный дом в селе Айсуак на улице Совхозной.