Эпидемия коронавируса не скажется на качестве образования в школах Подмосковья

Москва, 12 марта. В школах Подмосковья держат на контроле ситуацию с коронавирусом. Дети проходят обязательную процедуру измерения температуры, а те ученики, которые уходят на больничный, не выпадают из образовательного процесса благодаря дистанционному обучению. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, ситуация находится на конторе у Минздрава. Закрывать глаза на сложившуюся ситуацию с коронавирусом нельзя, но и сеять панку не стоит.

«Во всех школах Московской области ввели так называемые утренние фильтры — когда дети заходят в школу, им измеряют температуру», — сообщила Каклюгина.

В небольших образовательных учреждениях детям измеряют температуру индивидуально. В больших школах задействуют сотрудников, которые стоят на входе и наблюдают за школьниками, которые имеют характерные симптомы ОРВИ. Если ребенок кашляет, чихает или имеет насморк, то его отводят в медкабинет и вызывают родителей. Таким детям рекомендуют перейти на домашнее обучение, передает телеканал «360».

«Если процент заболевших в классе превышает 20%, то закрывается полностью класс. При этом в школе прекращается хождение детей — они сидят по классам, к ним приходят учителя. Если в школе процент заболевших 20%, то закрывается на карантин школа минимум на неделю», — рассказала Каклюгина.

Она отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье нет школ, которые находились бы на карантине.