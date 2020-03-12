Мероприятия с участием более пяти тысяч человек запретят в Подмосковье из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек. Ограничительные меры начнут действовать на территории региона с 13 марта.

Подобные меры приняты для предотвращения распространения нового китайского вируса, передает РИАМО.

«Запретить с 13.03.2020 проведение на территории Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек», — говорится в документе.

Отмечается, что власти рекомендуют организаторам массовых мероприятий с числом участников менее пяти тысяч человек также воздержаться от их проведения. Кроме того, о проведении всех спортивных, зрелищных, публичных и других мероприятий рекомендуют предварительно сообщать в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.